Футболист сборной России показал ногу после операции

Нападающий московского «Динамо» и сборной России Кирилл Панченко показал ногу после операции. Фото было опубликовано на странице сборной России по футболу в Twitter.

Рану 27-летнего форварда, перенесшего операцию на колене, скрепили металлическими скобами.

В матче 10-го тура российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между «Динамо» и тульским «Арсеналом» Панченко получил повреждение передней крестообразной связки колена и пропустит около полугода. Встреча прошла 15 сентября в Туле и завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

В текущем сезоне Панченко провел шесть матчей за «Динамо», в которых забил четыре мяча. На счету игрока один матч за сборную России.