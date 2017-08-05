«Динамо» одержало первую победу после возвращения в РФПЛ

Московское «Динамо» обыграло пермский «Амкар» в матче четвертого тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 5 августа, на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счетом 3:0. Первый мяч в игре 49-й минуте забил нападающий Кирилл Панченко. На 64-й полузащитник Александр Зотов счет удвоил. Окончательный результат установил нападающий Вандерсон на 82-й минуте — 3:0.

Ранее 5 августа «Уфа» обыграла грозненский «Ахмат» со счетом 3:2, забив трижды за шесть минут.

Это победа стала для москвичей первой после возвращения в РФПЛ. На их счету также одна ничья и два поражения. С четырьмя очками бело-голубые занимают десятую строчку в турнирной таблице. «Амкар» проиграл во всех четырех матчах и расположился на последнем месте.