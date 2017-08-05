«Уфа» трижды за шесть минут забила «Ахмату»

«Уфа» обыграла грозненский «Ахмат» в матче четвертого тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), забив три мяча за шесть минут. Видеообзор встречи появился на YouTube-канале «Лучший спорт».

Встреча состоялась в субботу, 5 августа, в Уфе. Гостей вывел вперед нападающий Лео на 48-й минуте. На 80-й минуте полузащитник Боян Йокич сравнял счет, спустя четыре минуты защитник Павел Аликин вывел «Уфу» вперед, а на 86-й хавбек Дмитрий Сысуев забил третий мяч в ворота «Ахмата». Окончательный счет установил защитник грозненцев Анхель Уилкер — 3:2.

Это поражение стало для «Ахмата» первым в сезоне-2017/2018. Команда занимает третье место в турнирной таблице с девятью очками, «Уфа», набравшая восемь баллов, расположилась на одну строчку ниже.