Басков отметил победу «Ахмата» лезгинкой

Видео: KavkazTube Channel / YouTube

Певец Николай Басков станцевал лезгинку после победы грозненского «Ахмата» в матче первого тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с пермским «Амкаром» (1:0). Видеозапись появилась на YouTube-канале KavkazTube Channel.

За танцем народного артиста России наблюдали модель Виктория Лопырева, фигурист Евгений Плющенко, телеведущая Яна Рудковская, продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия, которые прибыли в Грозный по приглашению главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. На матче также присутствовал бразильский футболист Роналдиньо.

«Ахмат» — новое название «Терека», оно было утверждено руководящим советом грозненского клуба 6 июня.