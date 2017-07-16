Судья из Краснодара позвала Баскова на свадьбу дочери за два миллиона долларов

Судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева устроила свадьбу дочери за два миллиона долларов, пригласив на торжество звезд российской эстрады. Об этом сообщил в Instagram местный адвокат Сергей Жорин.

«Утритесь все, кто трудится за 20 тысяч рублей в месяц по восемь часов каждый день. Утритесь, коллеги, которые, ссылаясь на действующее законодательство, пытаются отстоять правду в Краснодарском краевом суде», — написал он.

Телеканал РЕН ТВ публикует видео со свадьбы. В кадре появляются певцы Николай Басков и Валерий Меладзе. Отмечается, что на праздник была приглашена и вокалистка Вера Брежнева.

Видео: ren.tv

Как уточняет kp.ru, свадьба прошла на площадке ресторана и концертного зала Galich Hall — самого статусного заведения Краснодара. Телеведущий Андрей Караулов подтвердил слова Жорина, пояснив, что звезды получили за свои выступления около 400 тысяч евро, а одним из подарков молодоженам стал автомобиль Bentley. Избранником дочери судьи, по информации тележурналиста, стал сотрудник управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю.

При этом издание приводит справку о доходах Хахалевой за 2016 год. Судя по документу, за отчетный период судья заработала 2,6 миллиона рублей (около 220 тысяч в месяц). Также она владеет дачным и приусадебным участками и домом на 66 квадратных метров.