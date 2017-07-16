Кобзона разозлил вопрос о свадьбе дочери судьи за два миллиона долларов

Депутат Госдумы, народный артист СССР Иосиф Кобзон в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» раскритиковал журналистов за вопрос о своем выступлении на свадьбе дочери краснодарской судьи. Ранее 16 июля сообщалось, что мероприятие обошлось в два миллиона долларов.

«Какое вам дело до свадьбы? А вы не хотите узнать, простыня была на утро с красными пятнами или нет?» — возмутился Кобзон.

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«Что за хамство вообще такое, вмешиваться в семью! Какой резонанс? Дурная история, дурные журналисты, которые только и ищут дерьмо всякое и гадости», — добавил артист.

Как писала kp.ru, свадьба прошла на площадке ресторана и концертного зала Galich Hall — самого статусного заведения Краснодара. По информации издания, помимо Кобзона, гостей развлекали Николай Басков, Валерий Меладзе и Вера Брежнева. Отмечалось, что звезды получили за свои выступления около 400 тысяч евро.

Видео: ren.tv

Молодоженам — по некоторым данным, избранником дочери судьи Краснодарского краевого суда стал сотрудник регионального управления Следственного комитета — подарили автомобиль Bentley.

Мать невесты Елена Хахалева, как уточнял адвокат Сергей Жорин, является членом президиума краевого суда и заместителем председателя. Судя по сведениям о ее доходах за прошлый год, за отчетный период судья заработала 2,6 миллиона рублей (около 220 тысяч в месяц).Также Хахалева владеет дачным и приусадебным участками и домом на 66 квадратных метров. При этом информации о заработке ее супруга в справке нет.