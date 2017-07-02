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Газета рассказала о шикарной свадьбе в США детей российских бизнесменов

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В Лос-Анджелесе поженились дочь российского бизнесмена Эльдара Османова и сын предпринимателя Альберта Авдоляна. Об этом сообщает kp.ru.

Видео: kp.ru

Бракосочетание Лолиты и Гаспара состоялось 1 июля в Dolby Theatre, где традиционно проходит церемония вручения премии «Оскар». Ведущими на свадьбе были Ксения Собчак и Андрей Малахов. Гостей развлекали Светлана Лобода, Николай Басков, Стас Михайлов и Леди Гага.

Собчак запостила в своем Instagram видео с выступлением американской певицы.

«Свадьба действительно выглядела роскошно. На лестнице, украшенной огромными [флористическими] композициями, гостей встречали скрипачи, которые исполняли классическую музыку», — пишет «Комсомолка». Платье Лолиты с «нереальным шлейфом струилось по лестнице».

Газета подсчитала, что услуги флориста обошлись примерно в полмиллиона долларов, а артистов — еще в два миллиона. Плюс аренда помещения, угощение, расселение гостей, платье невесты.

В качестве приглашений на свадьбу гостям доставляли черные кейсы со статуэткой «Оскара» внутри, набором игральных фишек, ручкой и «золотой» пластиной с именами новобрачных, датой и местом проведения церемонии. В чемодан также был встроен экран, на котором проигрывалось видеоприглашение.

Видео: События УрФО · URA.ru / YouTube

Эльдар Османов — совладелец холдинга «Межрегионсоюзэнерго». Альберт Авдолян работает в сфере телекоммуникаций, Forbes оценивает его состояние в 800 миллионов долларов (данных по капиталу Османова найти не удалось).

В марте 2016 года в прессе обсуждалась роскошная свадьба сына миллиардера Михаила Гуцериева. На бракосочетании Саида Гуцериева и студентки Хадижи Ужаховой выступили Стинг, Дженнифер Лопес, Патрисия Каас, Энрике Иглесиас и Алла Пугачева. По информации The Daily Mail, празднество обошлось в миллиард долларов.

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