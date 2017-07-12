В сети появилось видео с первой в Великобритании гей-свадьбы мусульман

В сети опубликовано видео с церемонии одного из первых мусульманских бракосочетаний гомосексуалистов в Великобритании. Его публикует The Independent.

Церемония прошла в загсе города Уолсолл, графство Уэст-Мидлендс. 24-летний Джахед Чаудури (Jahed Choudhury) и 19-летний Шон Роген (Sean Rogan) пришли на мероприятие в национальных бенгальских костюмах. «Мы покажем всему миру, что можно быть геем и мусульманином», — заявил Чаудури.

В июне сообщалось, что в Колумбии впервые заключен официальный брак между тремя мужчинами.