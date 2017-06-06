Совет «Терека» утвердил переименование клуба в «Ахмат»

Руководящий совет грозненского «Терека» одобрил идею переименования клуба в «Ахмат», процедура будет завершена до начала нового сезона Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Об этом заявил генеральный директор грозненцев Ахмед Айдамиров, его слова приводит ТАСС.

«Совет клуба принял решение о переименовании клуба в "Ахмат". Мы написали прошение главе республики. Надеюсь, официально название клуба поменяется до начала чемпионата России. Почему? Были многочисленные обращения болельщиков. Благодаря первому президенту Чечни Ахмату Кадырову клуб существует. Поэтому совет принял такое решение», — заявил Айдамиров.

В начале мая сообщалось, что вопрос переименования клуба будет рассмотрен в ближайшее время. Впервые информация о возможной смене названия появилась в феврале. Комментируя ситуацию, глава Чечни Рамзан Кадыров также отмечал, что инициаторами процедуры выступили болельщики.

Грозненский клуб был переименован в «Терек» в 1958 году. До этого он носил названия «Динамо» (1946-1948) и «Нефтяник» (1948-1958).

В завершившемся сезоне РФПЛ клуб финишировал на 5-м месте, он выступит в Лиге Европы.