В грозненском «Тереке» анонсировали переименование клуба

Вопрос о переименовании ФК «Терек» будет рассмотрен в ближайшее время на собрании руководства команды. Об этом сообщил генеральный директор грозненского клуба Ахмед Айдамиров. Его слова приводит ТАСС.

«В ближайшее время узнаете. Будет совет директоров клуба. Обращение болельщиков (о переименовании клуба в «Ахмат» — прим. «Ленты.ру») у нас есть», — сказал Айдамиров.

В феврале стало известно о возможном переименовании «Терека» в «Ахмат». По словам главы Чечни Размана Кадырова, болельщики грозненцев выступили с подобной инициативой, так как знают, что большую роль в возрождении «Терека» сыграл первый президент Чечни Ахмат-Хаджи Кадыров.

Грозненский клуб переименовали в «Терек» в 1958 году. До этого он назывался «Динамо» (1946-1948) и «Нефтяник» (1948-1958).

После 26 туров текущего сезона российской премьер-лиги «Терек» с 39 очками занимает шестое место.