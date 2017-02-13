Вице-президент «Терека» призвал отказаться от переименования клуба в «Ахмат»

Футбольный клуб «Терек» не стоит переименовывать в «Ахмат». Об этом ТАСС заявил вице-президент грозненской команды Хайдар Алханов.

«Не знаю, когда будет заседание совета директоров, это не я решаю. Но считаю, что "Терек" и так носит имя Ахмат-Хаджи Кадырова, и не стал бы переименовывать. Если завтра футбольный клуб "Ахмат" будет пропускать голы, я не хотел бы слышать слова, что проиграл клуб, который носит имя Героя России, первого президента Чеченской Республики», — заявил Алханов.

В среду, 8 февраля, глава Чечни и сын Ахмата Кадырова Рамзан также отметил, что вопрос о переименовании команды будет решать совет директоров.

Ранее в тот же день сообщалось, что болельщики «Терека» собирают подписи под предложением об изменении названия команды на «Ахмат».

Ахмат Кадыров был назначен президентом России Владимиром Путиным главой администрации Чеченской Республики в 2000 году, а в 2003-м он стал президентом Чечни по результатам выборов. В 2004-м Кадыров погиб в результате теракта.

Грозненский клуб переименовали в «Терек» в 1958 году. До этого он назывался «Динамо» (1946-1948) и «Нефтяник» (1948-1958).