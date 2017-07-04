«Ахмат» решил купить Жабу

Грозненский «Ахмат» заинтересован в трансфере 18-летнего нападающего бразильского «Коринтианса» Леандро Жабы. Об этом сообщает Terra.

По информации источника издания, игрок улетел из Бразилии, чтобы пройти медобследование для «Ахмата». Грозненский клуб заплатит три миллиона евро за переход форварда. На сколько рассчитан контракт, а также размер зарплаты Жабы не уточняются.

«Ахмат» — новое название «Терека», оно было утверждено руководящим советом грозненского клуба 6 июня. Процедура переименования будет завершена до начала нового сезона Российской футбольной премьер-лиги. Почетный президент грозненского «Терека» и глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что клуб, носящий имя Ахмата Кадырова, должен «играть в сто раз лучше, чем в предыдущие годы».

Жаба выступает на позиции правого форварда. В сезоне-2016/2017 он провел один матч в рамках бразильской Серии А, не отметившись результативными действиями.