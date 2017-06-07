Кадыров призвал «Терек» играть в сто раз лучше после переименования в «Ахмат»

Почетный президент грозненского «Терека» и глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Instagram подтвердил переименование клуба в «Ахмат» в честь своего отца Ахмата Кадырова.

«Клуб, носящий имя великого Ахмата-Хаджи — человека-легенды, человека, спасшего наш народ и Россию от международного терроризма, человека, отдавшего свою жизнь ради спасения миллионов чужих жизней, обязан играть в сто раз лучше, чем в предыдущие годы!» — написал Кадыров.

6 июня стало известно, что руководящий совет «Терека» одобрил идею переименования клуба в «Ахмат», процедура будет завершена до начала нового сезона Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). В тот же день президент грозненцев Магомед Даудов опубликовал в соцсетях эмблему новой команды.

Клуб из Грозного был переименован в «Терек» в 1958 году. До этого он носил названия «Динамо» (1946-1948) и «Нефтяник» (1948-1958). По итогам сезона-2016/17 чеченский клуб занял пятое место в РФПЛ.