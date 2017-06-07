Президент «Терека» опубликовал эмблему нового ФК «Ахмат»

Президент грозненского «Терека» Магомед Даудов прокомментировал решение переименовать клуб в «Ахмат» и опубликовал эмблему новой команды на своей странице в Instagram.

«В наших жилах течет чистая чеченская кровь наших отцов! И в наших сердцах — имя Ахмат!», — написал Даудов.

6 июня стало известно, что руководящий совет «Терека» одобрил идею переименования клуба в «Ахмат», процедура будет завершена до начала нового сезона Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

Грозненский клуб был переименован в «Терек» в 1958 году. До этого он носил названия «Динамо» (1946-1948) и «Нефтяник» (1948-1958).

В завершившемся сезоне РФПЛ клуб финишировал на 5-м месте, он выступит в Лиге Европы.