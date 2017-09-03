Сборная России разгромила «Динамо»

Сборная России по футболу обыграла московское «Динамо» в товарищеском матче. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в воскресенье, 3 сентября, на стадионе «Арена Химки» и завершилась победой национальной команды со счетом 3:0. На 22-й минуте отличился полузащитник Антон Миранчук, на исходе первого тайма второй мяч забил нападающий Антон Заболотный. На 58-й минуте натурализованный защитник Марио Фернандес довел счет до крупного. Все трое впервые отметились голами в составе сборной России.

Состав сборной России на матч с «Динамо» был экспериментальным. За национальную команду против одноклубников сыграл форвард Кирилл Панченко.

Вход на матч было решено сделать бесплатным. Сообщалось, что все 18 тысяч билетов на стадион были реализованы, но аншлага на трибунах не наблюдалось.

Сборная России продолжает подготовку к домашнему чемпионату мира 2018 года. Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.