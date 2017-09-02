Определился пятый участник чемпионата мира по футболу 2018 года

Сборная Мексики по футболу гарантировала себе участие в финальной части чемпионата мира 2018 года в России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В матче пятого раунда квалификации турнира в зоне КОНКАКАФ мексиканцы обыграли команду Панамы. Встреча состоялась в ночь на субботу, 2 сентября, и завершилась со счетом 1:0 в пользу Мексики. Единственный мяч на 53-й минуте игры забил Ирвинг Лосано.

Победа позволила мексиканской команде довести количество набранных очков до 17-ти. Теперь сборная уже точно не опустится ниже третьего места в квалификационной группе, что гарантирует команде путевку на мундиаль.

Мексика стала пятой командой, которая точно примет участие в финальном турнире ЧМ-2018. Помимо мексиканцев, на мундиале выступит сборная России на правах хозяина соревнований, а также команды Бразилии, Ирана и Японии, добившиеся этого права через квалификацию.

Финальная часть чемпионата мира 2018 года пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.