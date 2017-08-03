На строящемся к ЧМ-2018 стадионе в Самаре произошел пожар

На строящемся к чемпионату мира по футболу-2018 стадионе в Самаре случился пожар. Об этом сообщает портал ProGorodSamara.ru со ссылкой на областное правительство.

На складе бетонщиков «Самара-Арены» загорелись строительные материалы: деревянные поддоны и пластиковые трубы. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров.

По словам начальника пресс-службы Центрального регионального центра МЧС России Светланы Тайшмановой, погибших и пострадавших нет, эвакуация не проводилась. Отмечается, что пожар не нанес серьезного урона стадиону, в скором времени строительство продолжится в штатном режиме.

«Самара Арена» примет шесть матчей чемпионата мира-2018, в том числе игру сборной России. Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.

14 июня на строящемся к ЧМ-2018 стадионе в Волгограде произошел пожар, 14 ноября сообщалось о возгорании на возводящейся арене в Нижнем Новгороде.