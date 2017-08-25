Обновленные «Лужники» откроет футбольный матч между сборными России и Аргентины

Утверждена дата проведения матча открытия Большой спортивной арены «Лужники» после реконструкции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международной федерации футбола (ФИФА).

10 ноября на обновленном стадионе товарищескую встречу проведут сборные России и Аргентины по футболу.

Ближайший сбор российской национальной команды начнется 28 августа на базе в подмосковном Новогорске и завершится товарищеской встречей с московским «Динамо» 3 сентября.

«Лужники» в 2014-м закрыли на реконструкцию к чемпионату мира по футболу 2018 года. На стадионе пройдут церемония и матч открытия турнира, три игры группового этапа, один матч 1/8 финала, один из полуфиналов и финал. Финальная часть турнира состоится с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.