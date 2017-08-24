Нападающий казахстанского «Кайрата» Андрей Аршавин рассказал о сроках завершения карьеры. Его слова в четверг, 24 августа, приводит Amic.ru.

«Может быть это и случится, у меня контракт заканчивается в конце этого года, чем буду заниматься — не думал. Думаю. Так или иначе, это будет связано с футболом, что это будет конкретно — не могу сказать», — заявил 36-летний спортсмен.

В октябре 2016 года Аршавин рассказал о намерении завершить карьеру в «Кайрате». Тогда форвард признался, что у него есть амбиции, но они обусловлены реальностью. По его словам, ему поступало несколько предложений от азиатских команд, но он от них отказался.

Аршавин подписал контракт с «Кайратом» в марте 2016-го. На счету нападающего 15 забитых мячей в 53 матчах за клуб во всех турнирах.

Ранее футболист выступал за санкт-петербургский «Зенит», лондонский «Арсенал» и краснодарскую «Кубань». Кроме того, в его активе 74 матча и 17 голов в составе сборной России.