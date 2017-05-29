Лондонский «Арсенал» поздравил Аршавина с 36-летием

Лондонский «Арсенал» поздравил бывшего нападающего клуба Андрея Аршавина с днем рождения. Сообщение появилось в Twitter-аккаунте канониров.

«С днем рождения, Андрей Аршавин! Сегодня тебе исполнилось 36 лет», — гласит заявление клуба.

«Покер на "Энфилде"? Победный мяч в ворота "Барселоны"? Первый гол за клуб? Какой ваш любимый момент с участием именинника?» — поинтересовалась у болельщиков пресс-служба команды.

В феврале Аршавин попал в сотню лучших легионеров в истории Английской премьер-лиги. Рейтинг составил британский портал FourFourTwo.

В настоящее время Аршавин выступает за казахстанский «Кайрат». Россиянин защищал цвета лондонского клуба с 2009 по 2013 год. В составе «канониров» он провел 105 матчей во всех турнирах и отметился 23 забитыми мячами.