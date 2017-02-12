Жена Аршавина опровергла факт рождения сына

Жена полузащитника казахстанского «Кайрата» Андрея Аршавина Алиса Казьмина сообщила о рождении дочери. Об этом сообщает dni.ru со ссылкой на закрытый аккаунт супруги футболиста в Instagram.

Отмечается, что роды прошли в субботу, 11 февраля. Девочка стала четвертым ребенком для Аршавина. У 35-летнего футболиста есть трое детей от бывшей гражданской супруги Юлии Барановской. Они расстались в 2013 году.

Для Казьминой дочь стала третьим ребенком. У нее есть двое детей от бывшего мужа — бизнесмена Алексея Казьмина.

При этом 1 февраля СМИ сообщили о том, что Казьмина родила сына. Уточнялось, что ребенок появился на свет 31 января.

Аршавин выступал в составе национальной сборной России с 2002 по 2012 год, провел 74 матча, в которых забил 17 мячей.