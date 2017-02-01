Аршавин стал отцом в четвертый раз

Супруга полузащитника казахстанского «Кайрата» Андрея Аршавина Алиса Казьмина родила футболисту сына. Об этом сообщается в Instagram издания Starhit.

«Супруга футболиста Алиса родила мальчика. Малыш появился на свет во вторник, 31 января. Близкие, друзья, а также коллеги успели поздравить его с радостным событием. Новорожденный стал для спортсмена четвертым ребенком, а для его жены — третьим», — говорится в сообщении.

У 35-летнего Аршавина есть трое детей от бывшей гражданской супруги Юлии Барановской. Они расстались в 2013 году.

У нынешней жены спортсмена есть дочь и сын от бывшего мужа — бизнесмена Алексея Казьмина, пишет kp.ru.

3 января Аршавин был признан лучшим футболистом года в Казахстане по версии журналистов. В составе «Кайрата» Аршавин принял участие в 37 матчах во всех турнирах, отличившись 11 раз.

Полузащитник выступал в составе национальной сборной России с 2002 по 2012 год, провел 74 матча, в которых забил 17 мячей.