Новичок «Зенита» назвал причины провала Аршавина в Англии

Новичок петербургского «Зенита» Бранислав Иванович порассуждал о том, почему у российского нападающего Андрея Аршавина не получилось закрепиться в составе лондонского «Арсенала». Его слова в понедельник, 6 февраля, приводит «Спорт-Экспресс».

«Первый сезон Аршавин выдал впечатляющий. Он был очень быстр, легок и непредсказуем. Но потом, видимо, все пошло не по плану. "Арсенал" — это команда, в которой ты можешь и не получить второго шанса, и Андрей стал жертвой этого обстоятельства. Думаю, он почувствовал, что в него больше не верят и утратил энтузиазм», — заявил Иванович.

32-летний Иванович перешел в «Зенит» 1 февраля. Его предыдущим клубом на протяжении девяти лет был лондонский «Челси».

Аршавин выступал за «Арсенал» в период с 2009 по 2013 год (в 2012 году он уходил в аренду в санкт-петербургский «Зенит»). За это время он принял участие в 105 матчах и забил 23 мяча. Самым удачным для форварда стал сезон-2010/11, в котором он сыграл в 52 встречах, отметившись 10 голами и 17 передачами. В данный момент 35-летний нападающий выступает за казахстанский «Кайрат».

