Футболист «Челси» перешел в «Зенит»

Защитник сборной Сербии Бранислав Иванович перешел из лондонского «Челси» в «Зенит». Об этом сообщается на сайте петербургской команды.

«Долго не раздумывал над предложением. У меня было большое желание вернуться в Россию. Я чувствую высокую мотивацию и желание продолжать играть на высоком уровне. Очень доволен, что все сложилось удачно», — заявил Иванович.

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Соглашение с 32-летним футболистом рассчитано на 2,5 года с возможностью продления еще на один год. Финансовые подробности сделки не уточняются.

Помимо «Челси», Иванович выступал в составе московского «Локомотива» и ряде клубов бывшей Югославии. На счету защитника 82 матча за сборную Сербии, в которых он забил 10 мячей.