Названа стоимость реконструкции стадиона «Лужники»

Реконструкция московского стадиона «Лужники» обошлась в 24 миллиарда рублей. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Его слова во вторник, 29 августа, приводит ТАСС.

«Это самый дешевый стадион из подобных. Это средства из городского бюджета. "Лужники" полностью построены и готовы к проведению соревнований. Сейчас мы заканчиваем внешний периметр безопасности. Мы сдадим его досрочно, до конца этого года», — сказал Собянин.

25 августа сообщалось, что обновленные «Лужники» откроет футбольный матч между сборными России и Аргентины. Товарищеская игра запланирована на 10 ноября.

Реконструкция стадиона началась в 2014 году была закончена в мае 2017-го, теперь вместимость арены составляет 81 тысячу зрителей (до реконструкции — более 84 тысяч). В «Лужниках» пройдут церемония и матч открытия чемпионата мира по футболу 2018 года, три игры группового этапа, один матч 1/8 финала, один из полуфиналов и финал. Финальная часть турнира состоится с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.