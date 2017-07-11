В «Динамо» задумались об отказе от стадиона в Петровском парке

Московский ФК «Динамо» может отказаться от выступлений на стадионе в Петровском парке, заявил генеральный директор клуба Евгений Муравьев. Его слова приводит «Р-Спорт».

«Вопрос про стадион самый сложный из всех. Буду откровенен, ситуация непростая, потому что у нас непросто идут переговоры с компанией, которая строит стадион. Она делает заявления, говорят про матчи, но нас не спрашивают. Наверно, они решили, что мы живем отдельно, не должны с нами советоваться», — сказал Муравьев.

По словам функционера, если ситуация не изменится, «Динамо» будет играть в «Лужниках».

Стадион «Динамо» в столичном Петровском парке был закрыт на реконструкцию в 2008 году. Возведением новой арены занимается группа ВТБ. В октябре 2016 года сообщалось, что первый тестовый матч на новом стадионе «Динамо» — «ВТБ Арена парк» — состоится 22 октября 2017 года, в день рождения Льва Яшина.

«ВТБ Арена парк» — проект комплексного развития территории, включающий в себя строительство многоцелевого спортивного и концертно-развлекательного комплекса («ВТБ Арена» и Центрального стадиона «Динамо»), Академии спорта «Динамо», городского квартала «Арена Парк», а также спортивного парка «Динамо». Площадь реализуемого проекта — около 32 гектаров. Вместимость футбольного стадиона составит порядка 27 тысяч посадочных мест.