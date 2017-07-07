Врач насчитал восемь лишних килограммов у Аршавина перед переходом в «Кайрат»

Бывший врач казахстанского «Кайрата» Александр Родионов рассказал, что российский полузащитник Андрей Аршавин имел восемь килограммов лишнего веса перед переходом в клуб. Слова специалиста приводит в пятницу, 7 июля, «Чемпионат.com».

«Когда я работал в "Кайрате", к нам приехал Андрей Аршавин. На самом деле замечательный человек, профессионал своего дела. Но была у него одна проблема — он приехал с восемью килограммами лишнего веса», — рассказал Родионов.

По его словам, руководство клуба рассчитывало, что футболист сразу начнет играть. «Мы объяснили, что это нереально», — добавил врач.

Родионов отметил, что Аршавин в течение четырех недель работал с ним и специалистом по физической подготовке. В итоге полузащитник «привел себя в форму и стал лучшим игроком Казахстана».

36-летний россиянин присоединился к «Кайрату» в марте 2016 года. Вместе с казахстанским клубом он становился серебряным призером чемпионата страны, а также выигрывал Суперкубок. До этого Аршавин также выступал за санкт-петербургский «Зенит» и лондонский «Арсенал». В составе российского клуба он стал трехкратным чемпионом страны и обладателем Кубка УЕФА.

Родионов ушел из «Кайрата» в июле 2016 года. В данный момент он работает в московском «Динамо».