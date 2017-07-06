Объявлен маршрут тура Кубка мира по футболу

На большой спортивной арене «Лужники» объявили города, в которых покажут Кубок мира по футболу ФИФА. Тур продлится 123 дня и охватит 24 города России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По словам вице-премьера Виталия Мутко, в 2017 году увидеть трофей смогут в 15 городах России, а в 2018-м тур — еще в девяти населенных пунктах. Маршрут станет самым протяженным в истории турнира.

Кубок проедет через Красноярск, Омск, Челябинск, Уфу, Пермь, Саранск, Ярославль, Калининград, Тулу, Курск, Воронеж, Саратов, Волгоград, Краснодар, Сочи, Владивосток, Новосибирск, Екатеринбург, Самару, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург и Москву. В столице России на трофей можно будет посмотреть 3 июня 2018 года.

6 июля на крыше стадиона «Лужники» появится световая инсталляция с картой тура.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи мирового первенства примут 11 городов страны. Россия впервые станет страной-хозяйкой ЧМ по футболу.