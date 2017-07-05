Ростуризм заявил о нехватке гостиниц к ЧМ-2018 по футболу

В России не хватает гостиниц для размещения болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Ростуризм.

«Пять субъектов РФ (Москва, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Краснодарский край, Свердловская область), задействованных в проведении ЧМ-2018, располагают необходимой инфраструктурой средств размещения. Остальные шесть субъектов (Волгоградская область, Калининградская область, Нижегородская область, Республика Мордовия, Ростовская область, Самарская область) испытывают дефицит коллективных средств размещения», — говорится в докладе Ростуризма.

Предполагается, что часть туристов смогут принять хостелы и частный сектор.

В апреле сообщалось, что для гостей ЧМ-2018 в России подготовили более четырех тысяч отелей.

В ноябре замруководителя Ростуризма Сергей Корнеев выразил надежду, что ЧМ-2018 поспособствует росту потока гостей из Юго-Восточной Азии и Великобритании.

Финальная часть ЧМ по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Проведение чемпионата запланировано в 11 городах, в частности в Санкт-Петербурге, Калининграде и Сочи. Россия впервые станет страной-хозяйкой ЧМ по футболу.