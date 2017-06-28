МИД Великобритании выпустил памятку для фанатов в преддверии ЧМ-2018 в России

Министерство иностранных дел Великобритании выпустило памятку для болельщиков, собирающихся посетить чемпионат мира — 2018 по футболу в России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Британским подданным рекомендуется избегать поездок в Чечню, Дагестан и Ингушетию, а также не приближаться ближе, чем на 10 километров к границе с Донецкой и Луганской областями Украины.

«Не садитесь в машину к незнакомцам. Не носите с собой дорогих вещей и других атрибутов туриста», — говорится в сообщении. Также отмечается, что в основном в России безопасно, но преступления все же совершаются, в том числе и на почве расизма. Фанатам советуют выучить несколько фраз на русском языке, оформить медицинскую страховку и напоминают, что в России правостороннее движение.

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В феврале британский канал BBC Two показал фильм Russia's Hooligan Army («Российская армия хулиганов»). В нем вспомнили об участии россиян в столкновениях болельщиков в Марселе во время чемпионата Европы 2016 года и предостерегли англичан от поездки в Россию на ЧМ-2018.