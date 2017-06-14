Хавбек «Манчестер Юнайтед» отдохнул в Армении с бывшей женой Смолова

Нападающий английского «Манчестер Юнайтед» и сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян опубликовал в своем Instagram совместное фото с 33-летней российской телеведущей и фотомоделью Викторией Лопыревой.

«Отличное время в Армении с Викторией Лопыревой», — написал Мхитарян. Некоторые подписчики игрока посчитали, что пару связывают романтические отношения.

В октябре 2015 года Лопырева стала послом Ростова-на-Дону на чемпионате мира по футболу 2018 года в России. С декабря 2013-го по май 2015-го девушка была замужем за нападающим «Краснодара» и сборной России Федором Смоловым.

28-летний Мхитарян выступает за «Манчестер Юнайтед» с лета прошлого года, в настоящий момент игрок находится в отпуске. В минувшем сезоне хавбек провел за красных «дъяволов» 41 матч во всех турнирах, в которых забил 11 мячей.