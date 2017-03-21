Британские СМИ выдали кулачные бои в Масленицу за тренировки российских фанатов

Видео: mirror.co.uk

Британский таблоид Daily Mirror сопроводил текст о «печально известных» фанатских группировках из России роликом с кулачными боями во время празднования Масленицы в центре русской культуры «Кремль в Измайлово». Народную забаву назвали тренировкой российских ультрас.

Автор материала поговорил с футбольными болельщиками из петербургского объединения Landscrona и екатеринбургской банды «Стальные монстры» и подготовил материал о том, что угрожает английским футбольным болельщикам в России.

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«Мы в отличной физической форме, мы сильны — один русский справится с 12-13 англичанами», — цитирует таблоид одного из лидеров фанатской группировки. Кроме того, он пообещал устроить англичанам на чемпионате мира 2018 года вторую «марсельскую битву».

Материал сопровождается фотографиями участников кулачных боев в Измайлово в национальных русских рубахах. Мероприятие состоялось 25 февраля. Главным событием праздника был выход «стенка на стенку» от мастеров стеношного боя.

В феврале британский канал BBC Two показал фильм Russia's Hooligan Army («Российская армия хулиганов»). В нем вспомнили об участии россиян в столкновениях болельщиков в Марселе во время чемпионата Европы 2016 года и предостерегли англичан от поездки в Россию на ЧМ-2018.