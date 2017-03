Фанаты МЮ подарили гостям из Ростова путеводители по Манчестеру на русском языке

Болельщики «Манчестер Юнайтед» подарили прибывшим на матч 1/8 финала Лиги Европы гостям из Ростова путеводители по городу на русском языке. Об этом сообщает RT.

«В ответ на акцию с пледами мы раздали гостям из "Ростова" путеводители по Манчестеру на русском. В таком взаимном уважении и должны проходить футбольные матчи», — сказал один из болельщиков.

Фанат также выразил желание приехать в Россию на чемпионат мира — 2018. «Я ездил в Рио-де-Жанейро и теперь хочу поехать на следующий мундиаль. Насилие на стадионах? Российская полиция все проконтролирует. Я уверен, что все будет в порядке», — добавил он.

Материалы по теме Автобус следует в парк «Ростов» уступил «Манчестер Юнайтед» и завершил еврокубковый сезон

В Манчестер приехали около ста болельщиков «Ростова». На гостевой трибуне «Олд Траффорд» россияне вывесили баннер с надписью «Keep Calm and come to the World cup 2018» («Сохраняйте спокойствие и приезжайте на чемпионат мира — 2018», — прим. «Ленты.ру»).

Ранее в пятницу, 17 марта, спортивный комментатор Виктор Гусев назвал матч «Ростов» — МЮ шахматной дуэлью между наставниками россиян Курбаном Бердыевым и англичан Жозе Моуриньо. «Были интересные ходы с той и с другой стороны, и все могло повернуться и в другую сторону», — отметил Гусев в беседе с Национальной службой новостей (НСН).

Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Ростовом» прошел в четверг на стадионе «Олд Траффорд» и завершился со счетом 1:0 в пользу английского клуба. Таким образом, ростовчане уступили 1:2 по сумме двух матчей и покинули Лигу Европы.

16 февраля британский телеканал BBC Two показал документальный фильм Russia's Hooligan Army («Российская армия хулиганов»). В нем вспомнили об участии россиян в столкновениях болельщиков в Марселе во время чемпионата Европы — 2016 и предостерегли англичан от поездки в Россию на чемпионат мира — 2018.