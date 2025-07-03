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12:15, 3 июля 2025Россия

Российские войска вошли в еще один населенный пункт ДНР

МО РФ: ВС России взяли под контроль Разино в ДНР
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Река / ТАСС

Российские войска вошли в еще один населенный пункт Донецкой народной республики (ДНР) — поселок Разино. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Как рассказали в оборонном ведомстве, в боях за этот населенный пункт участвовали бойцы группировки войск «Центр».

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Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на этом участке боевых действий составили до 440 бойцов. Кроме того, украинские войска потеряли несколько единиц техники — бронемашину HMMWV и два орудия артиллерии.

Ранее военблогер Юрий Подоляка заявил о прекративших «играть в гуманитариев» российских военных.

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