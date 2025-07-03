Российские войска вошли в еще один населенный пункт ДНР

Российские войска вошли в еще один населенный пункт Донецкой народной республики (ДНР) — поселок Разино. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.
Как рассказали в оборонном ведомстве, в боях за этот населенный пункт участвовали бойцы группировки войск «Центр».
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