Российские войска вошли в еще один населенный пункт ДНР

МО РФ: ВС России взяли под контроль Разино в ДНР

Российские войска вошли в еще один населенный пункт Донецкой народной республики (ДНР) — поселок Разино. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Как рассказали в оборонном ведомстве, в боях за этот населенный пункт участвовали бойцы группировки войск «Центр».

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на этом участке боевых действий составили до 440 бойцов. Кроме того, украинские войска потеряли несколько единиц техники — бронемашину HMMWV и два орудия артиллерии.

Ранее военблогер Юрий Подоляка заявил о прекративших «играть в гуманитариев» российских военных.

