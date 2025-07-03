Военблогер заявил о прекративших «играть в гуманитариев» российских военных

Военблогер Подоляка: Военные РФ перестали играть в гуманитариев и бьют по ТЦК

Российские военные перестали играть в гуманитариев. Об этом, комментируя удары беспилотниками типа «Герань» по украинским центрам территориального комплектования (ТЦК), заявил военблогер Юрий Подоляка, его слова опубликованы в Telegram.

По его словам, такие удары подрывают мобилизационный потенциал Вооруженных сил Украины.

Военблогер добавил, что «прекратившим играть в гуманитариев» следует также бить по пограничной заставе Украины на реке Тиса, чтобы украинцы могли беспрепятственно бежать за пределы страны. В таком случае, по словам Подоляки, произойдет окончательный исход населения Украины.

Ранее российский военкор Евгений Поддубный пошутил о спасении украинцев от службы.