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10:33, 3 июля 2025Россия

Российский военкор пошутил о спасении украинцев от поездки на фронт

Военкор Поддубный: Российские «Герани» спасают украинцев от поездки на фронт
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Российские военнослужащие спасают украинцев от поездки на фронт. Об этом пошутил военный корреспондент Евгений Поддубный в Telegram.

По словам военкора, «спасение», которое несут бойцы Вооруженных сил России, заключается в ударах дронами типа «Герань» по территориальным центрам комплектования (ТЦК), аналогам российских военных комиссариатов.

Ранее, в марте 2025 года, Минобороны России заявило о безуспешных попытках Вооруженных сил Украины восполнить потери на фронте.

По информации оборонного ведомства, в феврале 2025 года ТЦК были мобилизованы менее 28 тысяч украинцев при общих потерях за месяц в 38 920 военнослужащих.

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