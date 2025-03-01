В Минобороны заявили о безуспешных попытках ВСУ восполнить потери на фронте

Минобороны: Попытки ВСУ восполнить потери на фронте безуспешны

Отчаянные попытки Киева восполнить потери на на линии боевого соприкосновения безуспешны. Об этом заявили в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, по итогам февраля 2025 года тенденция с превышением количества потерь над количеством мобилизованных сохраняется. «Так, в феврале 2025 года ТЦК были мобилизованы менее 28 тысяч украинцев при общих потерях за месяц 38920 военнослужащих. В январе ТЦК было мобилизовано около 28 тысяч человек при общих потерях — 51960 военнослужащих, в декабре 2024 года — около 33 тысяч против потери 48470 военнослужащих, в ноябре — около 34 тысяч человек при потерях 60805 военнослужащих», — говорится в публикации.

В Минобороны добавили, несмотря на то что с 11 февраля в стране запустили «новый контракт» для привлечения на добровольной основе в Вооруженные силы Украины молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет, не удается набрать и двух тысяч добровольцев при целевом показателе в четыре тысячи человек в месяц.

Ранее член экспертного совета Общероссийской организации «Офицеры России», капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал, что численность группировки ВСУ в Курской области сейчас можно оценить примерно в 20-30 тысяч человек.