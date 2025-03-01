Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:56, 1 марта 2025Россия

В Минобороны заявили о безуспешных попытках ВСУ восполнить потери на фронте

Минобороны: Попытки ВСУ восполнить потери на фронте безуспешны
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Отчаянные попытки Киева восполнить потери на на линии боевого соприкосновения безуспешны. Об этом заявили в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, по итогам февраля 2025 года тенденция с превышением количества потерь над количеством мобилизованных сохраняется. «Так, в феврале 2025 года ТЦК были мобилизованы менее 28 тысяч украинцев при общих потерях за месяц 38920 военнослужащих. В январе ТЦК было мобилизовано около 28 тысяч человек при общих потерях — 51960 военнослужащих, в декабре 2024 года — около 33 тысяч против потери 48470 военнослужащих, в ноябре — около 34 тысяч человек при потерях 60805 военнослужащих», — говорится в публикации.

В Минобороны добавили, несмотря на то что с 11 февраля в стране запустили «новый контракт» для привлечения на добровольной основе в Вооруженные силы Украины молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет, не удается набрать и двух тысяч добровольцев при целевом показателе в четыре тысячи человек в месяц.

Ранее член экспертного совета Общероссийской организации «Офицеры России», капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал, что численность группировки ВСУ в Курской области сейчас можно оценить примерно в 20-30 тысяч человек.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ стянули восемь тысяч элитных бойцов для контрудара на одном направлении

      В Минобороны заявили о безуспешных попытках ВСУ восполнить потери на фронте

      «Зенит» дома сыграл вничью с ЦСКА в матче РПЛ

      Генсек НАТО призвал Зеленского восстановить отношения с администрацией Трампа

      Бундестаг призвали немедленно дать Украине 3 миллиарда евро

      Стало известно меню сорванного обеда Трампа и Зеленского

      Советник Трампа рассказал о слезах команды Зеленского после перепалки в Белом доме

      В России акита-ину напала на женщину и разорвала двух собак

      Лавров попросил Турцию повлиять на Украину после атаки на «Турецкий поток»

      В футболе появится новое правило

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше