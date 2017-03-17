Моуринью накормил своего игрока бананом во время матча МЮ с «Ростовом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью накормил бананом защитника Маркоса Рохо в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «Ростовом». Видео было опубликовано на странице Emika Obia в Twitter.

Это случилось на 72-й минуте матча спустя полторы минуты после гола Хуана Маты в ворота российского клуба. Моуринью передал банан запасному игроку Эшли Янгу, который в свою очередь переадресовал ягоду Рохо. Аргентинец съел банан и продолжил игру.

«Если ты когда-нибудь в жизни устаешь — а я уставал много раз — знаешь, что нужно организму. Ему нужно хоть что-нибудь. Игрок сам попросил банан. В этом нет ничего смешного», — объяснил ситуацию Моуринью.

Встреча между МЮ и «Ростовом» прошла в четверг в Манчестере и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. «Ростов» уступил англичанам по сумме двух матчей со счетом 1:2 и вылетел из Лиги Европы.