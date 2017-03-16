«Краснодар» проиграл испанской «Сельте» и покинул Лигу Европы

«Краснодар» проиграл испанской «Сельте» в ответном матче 1/8 финала футбольной Лиги Европы и покинул турнир. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 16 марта, в Краснодаре и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей из Виго. Первый мяч был забит на 52-й минуте, отличился защитник Уго Мальо. За десять минут до финального свистка отличился форвард «Сельты» Яго Аспас и установил окончательный счет. На 86-й минуте российский клуб остался в меньшинстве после удаления хавбека Шарля Каборе.

Первая встреча прошла 9 марта в Испании и завершилась победой «Сельты» со счетом 2:1. Таким образом, «Краснодар» завершил борьбу в Лиге Европы, уступив по сумме двух встреч со счетом 1:4.

Другой российский клуб «Ростов» в четверг сыграет на выезде с «Манчестер Юнайтед». Матч начнется в 23:05 по московскому времени. Первая встреча завершилась вничью — 1:1.