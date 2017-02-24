Эксперт посчитал нулевыми шансы «Ростова» пройти МЮ в Лиге Европы

Бывший игрок московского «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев оценил шансы российского «Ростова» пройти английский «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги Европы. Слова эксперта приводит «Советский спорт».

«"Ростов" показал, как может играть с грандами — "Атлетико", "Баварией". У немцев даже выиграл. Но когда соперникам что-то нужно было, они с "Ростовом" разбирались. "Бавария" пять забила, "Атлетико" дожал их в концовке. Конечно, все может быть, но, считаю, шансы россиян пройти "Манчестер Юнайтед" — ноль процентов. Зато надо порадоваться за город, который увидит очередного классного соперника своей команды», — рассказал Ловчев.

Также эксперт заявил, что считает равными шансы другого российского клуба — «Краснодара» — и испанской «Сельты». «Что касается "Краснодара", хорошо, что первый матч пройдет дома. "Сельта" любит атаковать, так что надо забивать самим дома и в гостях играть на контратаках, примерно как с "Фенербахче". Думаю, шансы "Краснодара" с испанцами 50 на 50», — сказал он.

Букмекеры считают «Манчестер Юнайтед» фаворитом противостояния с «Ростовом». Ставки на выход ростовчан в 1/4 финала турнира принимаются с коэффициентом 5.00. На успех манкунианцев можно поставить с коэффициентом 1.17 (81 процент). Первый матч пройдет 9 марта в Ростове-на-Дону, ответный — 16 марта в Манчестере.

«Краснодар» первый матч проведет 9 марта на своем стадионе, ответный — 16 марта в Виго.