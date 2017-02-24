Букмекеры оценили шансы «Ростова» на успех в противостоянии с МЮ

Шансы «Ростова» пройти английский «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы равны 19 процентам. Об этом сообщается на сайте букмекерской конторы 1xstavka.ru.

Ставки на выход ростовчан в 1/4 финала турнира принимаются с коэффициентом 5.00. На успех манкунианцев можно поставить с коэффициентом 1.17 (81 процент).

Первый матч пройдет 9 марта в Ростове-на-Дону, ответный — 16 марта в Манчестере.

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МЮ в шестой раз в истории встретится с российским клубом в еврокубках. До этого «красные дьяволы» ни разу не проходили россиян в плей-офф.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоялась ранее 24 февраля в швейцарском Ньоне. Еще один российский клуб «Краснодар» на этой стадии турнира сыграет с испанской «Сельтой».