«Ростов» вышел в 1/8 финала Лиги Европы

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Ростов» сыграл вничью с пражской Спартой и вышел в следующую стадию турнира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в Праге и завершилась со счетом 1:1. Ростовчане вышли вперед уже на 13-й минуте, отличился Дмитрий Полоз. На 66-й минуте хозяева остались в меньшинстве после удаления Косты Намоинесу. За семь минут до финального свистка российский полузащитник «Спарты» Вячеслав Караваев сравнял счет.

В первом матче ростовчане оказались сильнее — 4:0. Российская команда оказалась сильнее по сумме двух поединков и продолжит выступления в Лиге Европы.

Ранее 23 февраля из розыгрыша турнира вылетел санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые уступили бельгийскому Андерлехт по сумме двух матчей. Еще один российский клуб «Краснодар» также преодолел статью 1/16, справившись с турецким «Фенербахче».