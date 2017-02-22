«Краснодар» сыграл вничью с «Фенербахче» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

Российский клуб «Краснодар» сыграл вничью с турецким «Фенербахче» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и вышел в следующую стадию соревнований. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча проходила в среду, 22 февраля, в Стамбуле и завершилась со счетом 1:1. В составе гостей забитым мячом отметился нападающий Федор Смолов (седьмая минута). «Фенербахче» ответил голом Мартина Шкртела на 41 минуте.

В первом матче россияне на своем поле обыграли соперника со счетом 1:0. Единственный мяч забил форвард Виктор Классон на четвертой минуте встречи.

Также в турнире принимают участие российские «Зенит» и «Ростов», которые 23 февраля проведут ответные матчи с бельгийским «Андерлехтом» и чешской «Спартой» соответственно.