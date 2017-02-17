«Зенит» на выезде проиграл бельгийскому «Андерлехту»

Петербургский «Зенит» проиграл бельгийскому «Андерлехту» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в Брюсселе в четверг и завершилась со счетом 2:0 в пользу местной команды. Оба мяча были забиты в первом тайме. Дубль оформил форвард Франк Ачеампонг, отличившийся на пятой и 31-й минутах.

Ранее в четверг, 16 февраля, «Краснодар» обыграл турецкий «Фенербахче», а «Ростов» разгромил чешскую «Спарту».

Ответная встреча пройдет в Санкт-Петербурге 23 февраля.