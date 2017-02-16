150 фанатов «Шальке» забросали полицейских камнями перед игрой в Греции

Группа из 150 болельщиков немецкого «Шальке» забросала камнями сотрудников полиции города Салоники (Греция). Об этом сообщает ESPN.

Фанаты клуба из Германии прибыли на первый матч 1/16 финала Лиги Европы с местным ПАОК. Они атаковали полицейских, используя камни и файеры. В ответ сотрудники правопорядка применили слезоточивый газ.

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Сообщается, что пострадавших и арестованных в результате инцидента нет. Ожидается, что всего на встречу приедут около 1,4 тысяч немецких болельщиков.

Первый матч между ПАОК и «Шальке» состоится в четверг, 16 февраля. Начало встречи запланировано на 23:05 по московскому времени.

Ответный поединок состоится 22 февраля в Гельзенкирхене.