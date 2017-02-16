«Краснодар» обыграл турецкий «Фенербахче» в первом матче плей-офф Лиги Европы

«Краснодар» обыграл турецкий «Фенербахче» в первом матче 1/16 финала футбольной Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в четверг, 16 февраля, в Краснодаре и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч был забит на четвертой минуте, отличился новичок российского клуба, швед Виктор Клаессон.

Ответный матч пройдет в Стамбуле 22 февраля.

Позже 16 февраля в 1/16 финала Лиги Европы «Ростов» на своем поле сыграет с пражской «Спартой» и «Зенит» — на выезде с бельгийским «Андерлехтом». Матчи начнутся в 21:00 и 23:05 соответственно.