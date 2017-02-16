«Ростов» разгромил чешскую «Спарту» в плей-офф Лиги Европы

«Ростов» обыграл пражскую «Спарту» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча, состоявшаяся в четверг, 16 февраля, в Ростове, завершилась со счетом 4:0. Счет был открыт на 15-й минуте после точного удара защитника Михи Мевли. Второй мяч забил форвард Дмитрий Полоз на 37-й минуте. Спустя три минуты счет до крупного довел Кристиан Нобоа. В середине второго тайма (68) Сердар Азмун установил окончательный результат — 4:0. Последний час гости играли вдесятером после удаления хавбека Тьемоко Конате.

В параллельном матче донецкий «Шахтер» на выезде обыграл испанскую «Сельту» — 1:0.

Ранее в четверг «Краснодар» обыграл турецкий «Фенербахче».

Ответные встречи состоятся 22 февраля.