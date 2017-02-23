«Зенит» вылетел из Лиги Европы

Санкт-петербургский «Зенит» обыграл бельгийский «Андерлехт» в ответном матче 1/16 Лиги Европы, но не сумел пробиться в следующую стадию турнира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в четверг, 23 февраля, на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев со счетом 3:1. На 24-й минуте первый мяч в ворота гостей забил Виктор Жулиано. На 72-й минуте преимущество сине-бело-голубых удвоил Артем Дзюба. Еще через шесть минут Жулиано довел счет до крупного. Решающим оказался гол нападающего «Андерлехта» Исаака Целина, отличившегося на 90-й минуте.

По сумме двух матчей зафиксирована ничья — 3:3. Первый матч в Бельгии завершился поражением санкт-петербуржцев со счетом 0:2. Бельгийцы вышли в 1/8 финала благодаря голу, забитому на выезде. «Зенит» покидает турнир.

22 февраля Краснодар сыграл вничью с турецким Фенербахче (1:1) и вышел в 1/8 финала Лиги Европы. В первом матче краснодарцы одержали победу со счетом 1:0.