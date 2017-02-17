Тренер «Зенита» назвал виновных в поражении от «Андерлехта»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Мирча Луческу назвал имена футболистов сине-бело-голубых, виновных в поражении от бельгийского «Андерлехта» в матче 1/16 финала Лиги Европы. Его слова приводит сайт российского клуба.

«Было видно большое желание Бранислава Ивановича, но, пока он не адаптирован ни к нашей игре, ни к полю, которое было сегодня. Данни не готов до конца, мы дали ему поиграть во втором тайме, но ему еще нужно время, чтобы вернуться на тот уровень, который все мы знаем», — заявил Луческу.

По словам румынского специалиста, отдельные вопросы об уровне своей игры должны задать себе Александр Кокорин и Олег Шатов.

Встреча состоялась в Брюсселе 16 февраля и завершилась поражением «Зенита» со счетом 0:2. Оба мяча забил форвард «Андерлехта» Франк Ачеампонг.

Ответный матч состоится в Санкт-Петербурге 23 февраля и начнется в 21:00 по московскому времени.