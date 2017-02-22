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Тренер «Зенита» назвал условия победы над бельгийским «Андерлехтом»

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Мирча Луческу
Мирча Луческу

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Мирча Луческу объяснил, за счет чего его команда сможет обыграть бельгийский «Андерлехт» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Слова специалиста приводит «Р-Спорт».

«Нужно играть грамотно и с хорошим настроем, с хорошей мыслью. Уверен, что мы завтра добьемся результата и покажем хорошую игру. Нельзя давать "Андерлехту" проводить контратаки», — заявил Луческу, отметив, что бельгийцев можно победить «только с очень хорошей организацией игры».

«Были высказывания, что мы мало двигались, но мы пробежали 118 километров в том матче, но пробежали их безграмотно и хаотично», — подчеркнул тренер.

Встреча между «Зенитом» и «Андерлехтом» состоится 23 февраля на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге. Начало матча запланировано на 21:00.

В первой игре, прошедшей в Брюсселе 16 февраля, хозяева одержали победу со счетом 2:0. Дубль оформил форвард Франк Ачеампонг, отличившийся на пятой и 31-й минутах.

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